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У Samsung Galaxy S21 FE дисплей лучше, чем у iPhone 12 Pro Max и Galaxy S20 Ultra

5 Фев, 2022

У Samsung Galaxy S21 FE дисплей лучше, чем у iPhone 12 Pro Max и Galaxy S20 Ultra

К такому выводу пришли специалисты DxOMark.

Эксперты бенчмарка DxOMark протестировали дисплей Samsung Galaxy S21 FE и пришли к выводу, что он изумительный.

Даже лучше, чем у Айфон 12 Про Макс и Гэлэкси S20 Ultra. В рейтинге дисплей Galaxy S21 FE делит место с Galaxy Note 20 Ultra, Google Pixel 6 Pro и Айфон 13 мини.

Какие плюсы?

  • Идеальная передача абсолютно всех цветов и оттенков.
  • Высочайший уровень яркости, как на улице, так и в помещениях (на улице до 1032 нит). Никогда не возникнет проблем с тем, что на экране ничего не видно.
  • Расширенный динамический диапазон HDR10+.
  • Почти нет искажений цветов даже под углом.
  • Идеальное сглаживание в играх.

А недостатки? А их нет!

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