У Samsung Galaxy S21 FE дисплей лучше, чем у iPhone 12 Pro Max и Galaxy S20 Ultra
К такому выводу пришли специалисты DxOMark.
Эксперты бенчмарка DxOMark протестировали дисплей Samsung Galaxy S21 FE и пришли к выводу, что он изумительный.
Даже лучше, чем у Айфон 12 Про Макс и Гэлэкси S20 Ultra. В рейтинге дисплей Galaxy S21 FE делит место с Galaxy Note 20 Ultra, Google Pixel 6 Pro и Айфон 13 мини.
Какие плюсы?
- Идеальная передача абсолютно всех цветов и оттенков.
- Высочайший уровень яркости, как на улице, так и в помещениях (на улице до 1032 нит). Никогда не возникнет проблем с тем, что на экране ничего не видно.
- Расширенный динамический диапазон HDR10+.
- Почти нет искажений цветов даже под углом.
- Идеальное сглаживание в играх.
А недостатки? А их нет!
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