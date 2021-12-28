У смартфонов поколения iPhone 13 нет шумоподавления при звонках — как так!?

Проблема по-прежнему не решена.

Айфоны 13 продаются уже три месяца. Вышло несколько крупных обновления iOS 15. Но, увы, проблема отсутствия шумоподавления на новеньких дорогих смартфонах все еще не решена. При том, что айфоны давно эту фишку поддерживают. И Айфоны 12, и Айфоны 11 и более старые.

Зачем она? Для снижения уровня окружающего шума при звонках. Удобно на улице!

Но почему-то в iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max этого нет.

Пользователи в шоке и праведном гневе.

Где, к слову, найти функцию включения шумоподавления, если вы счастливый обладатель айфона, но ни одного из Айфонов 13. Идем в Настройки, Универсальный доступ, Аудиовизуализация. Вот оно, искомое:

В Айфонах поколения 13 этой радости нет.

Бред? Безусловно. И почему Apple не решает эту проблему? Вопрос важный и интересный. В iOS 15.2 шумоподавления на новеньких айфонах не появилось. В бете iOS 15.3 тоже… Когда? Apple молчит.

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