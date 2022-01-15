У смартфонов серии iPhone 13, в отличие от более ранних моделей, нет шумоподавления

Вот так раз!

Ранее мы уже писали о том, что пользователи заметили, что шумодав не работает во время звонков на смартфонах линейки Айфон 13. Теперь же стало известно, что это вовсе не баг. Такой функции попросту нет. Шумодав у Айфон 13, 13 мини, 13 Про и 13 Про Макс, в отличие от старых айфонов, попросту не предусмотрен конструкцией.

Об этом сообщила сама Apple в переписке с пользователем. Причем, по словам владельца айфона, ранее, пару месяцев назад, он общался с техподдержкой и там ему обещали, что все будет исправлено в будущих обновления iOS 15.

Выходит, что в техподдержке работают некомпетентные сотрудники, которые просто не в курсе, как устроены актуальные айфоны? Или же Apple почему-то решила не обновлять ПО так, чтобы шумодав заработал (что маловероятно).

О причинах удаления шумодава остается только гадать.

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