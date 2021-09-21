У смартфонов серии iPhone 14 будут 48-мегапиксельные камеры

Говорит авторитетный аналитик.

Знаменитый типстер Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который не допускает ошибок, когда говорит об айфонах, уверен, что в поколении iPhone 14 купертиновцы наконец-то пойдут на серьезный апгрейд камер. Вместо 12-мегапиксельных сенсоров будут использоваться 48-мегапиксельные.

Кроме того, премиальные айфоны следующего поколения лишатся iPhone челки с Face ID и получат селфи-камеры, расположенные посередине экрана в верхней части. При этом стандартный iPhone 14, а также большой iPhone 14 Pro Max, увы, без челки не обойдутся.

А что с дактилоскопическим сканером? Увы, но господин Куо говорит, что Touch ID придется ждать до iPhone 15. Ранее он был уверен, что Apple установит его в серию iPhone 14, но сейчас пришел к выводу, что купертиновцы не успеют.

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