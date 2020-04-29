У вас Chrome? Тогда ждите больше рекламы от Windows 10

Она уже начала появляться.

Microsoft стала активнее рекламировать собственный браузер Edge для пользователей Google Chrome. Новые рекламные объявления появляются в различных приложениях и сервисах Windows 10, а также на веб-ресурсах компании Microsoft.

На увеличение рекламы браузера Edge первыми обратили внимание обычные пользователи компьютеров под управлением Windows 10. Они начали выкладывать в Сети скриншоты, на которых показываются новые рекламные объявления в операционной системе. В объявлениях Microsoft предлагает пользователям с установленным по умолчанию браузером Google Chrome попробовать Edge.

Ресурс WindowsLatest обратил внимание на публикации пользователей и собрал целую коллекцию различных объявлений, призывающих к переходу на Edge. Во многих из этих объявлений Edge называется «новым браузером, рекомендованным Microsoft».

Кроме этого, в них указывается, что использование Chrome поможет улучшить опыт работы с сервисами компании, например, Outlook. Каким образом произойдет это улучшение в рекламных вставках не уточняется.

Источник: WindowsLatest.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: