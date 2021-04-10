У всех Redmi Note 10 глючат экраны. В чем проблема и как исправить?
Неприятно.
Линейка смартфонов Redmi Note 10 была представлена месяц назад. Гаджеты пришлись людям по вкусу. Продаются новинки хорошо.
Впрочем, Redmi Note 10 далеки от идеала. В сети появилось множество сообщений о проблемах с дисплеем. На всех моделях серии.
Только в Твиттере – куча жалоб. Глюки самые разные. У кого-то экран Redmi Note 10 теряет отзывчивость в темном режиме. Другие сталкиваются с “тормозами” при выборе частоты 120 Гц.
Также Redmi Note 10 мерцают и зависают. Ремонт не помогает. Одному пользователю заменили телефон на новый. Он тоже оказался бракованным.
Как быть? В сервисных центрах утверждают – беда программная. Специалисты рекомендуют дождаться обновления прошивки.
Когда апдейт выйдет? Точной даты Redmi не называет. Лишь советует обращаться в компанию, если вы столкнулись с багом.
Источник: gizchina.com
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