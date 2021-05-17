У этого смартфона самая большая камера в мире
Auqos R6 от Sharp удивляет.
Смартфоны Sharp трудно назвать популярными. Однако они предлагают поразительные вещи.
Только что компания Sharp представила модель Auqos R6. Главная особенность гаджета – фантастическая тыльная камера.
Модуль один, зато большой. Он разработан специалистами Leica и оснащен 1-дюймовым сенсором. Это первый такой телефон на рынке. Аналогов ему нет.
Auqos R6 хорошо снимает в темноте. Не полагаясь на алгоритмы и программную обработку.
Можно надеяться на фото с минимальными искажениями. Хотя разрешение не рекордное – 20,2 МП. Дополняет конфигурацию датчик глубины 3D ToF.
Также сообщается о 6,6-дюймовом дисплее Pro IGZO OLED (2730 на 1260 пикселей). Он поддерживает частоту обновления до 240 Гц.
Есть 12 ГБ ОЗУ и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888. Для хранения файлов и приложений служит накопитель объемом 128 ГБ.
Еще в наличии модем 5G, аккумулятор на 5000 мАч и сканер отпечатков, встроенный в экран. NFC тоже имеется.
В роли ОС выступает Android 11. К сожалению, цена скрывается. Первым делом продажи Auqos R6 стартуют в Японии.
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