Ubisoft представила ремейк культовой игры Prince of Persia

Долгожданный ремейк «The Sands of Time» будет доступен для продажи в 2021 году.

Центральный персонаж игры нарисован заново, создатели постарались не отходить от традиционной рисовки и сюжета классической версии, выпущенной еще в 2003 году.

Интересно, что главный персонаж сыгран и озвучен тем же актером, что и 17 лет назад. Разработчики признались, что главной задачей было освежить культовую игру. Однако особую внимательность они уделили сохранению деталей. Так, в наиболее значимых сценах игры они сохранили тоже положение камеры, но сделали управление персонажем более динамичным и современным.

Уже 21 января 2021 года игра поступит в продажу. Она будет полностью переведена на русский язык. Установить «The Sands of Time» можно будет на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Тем, кто закажет игру заранее разработчики подарят новый костюм принца и базовый набор оружия.

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