Ubuntu Linux запустили на iPhone

Почему бы и нет?

Ubuntu – это один из самых популярных дистрибутивов Linux. Система, как правило, устанавливается на ПК. Но если хочется, можно и на iPhone. Было бы желание.

Должный энтузиазм проявил пользователь Reddit под ником newhacker1746. Он запустил Ubuntu 20.04 на своем старом iPhone 7. “Яблочный” телефон, к слову, был сломан. Из-за проблем с внутренней памятью не загружалась iOS.

Именно поэтому newhacker1746 подверг айфон эксперименту. Осуществить процедуру помогла утилита checkra1n. А благодаря эксплойту bootrom открылся путь к выполнению неподписанного кода.

Достижению цели способствовал порт ядра Linux для чипа Apple A10. После ряда ухищрений Ubuntu исправно заработала. Из ее браузера Firefox хакер даже написал пост на Reddit.



Получившийся гаджет newhacker1746 планирует использовать как сервер. Лучше, чем просто выбросить, согласитесь?

Источник: reddit.com

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