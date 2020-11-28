Ученые выяснили, что в 89% случае мы берем смартфон в руки без какой-либо причины

Но зачем?

Сотрудники Лондонской школы экономики и политических наук пришли к выводу, утверждают, что в 89% случаев люди берут в руки свой смартфон без какой-либо причины. Дело привычки? Скорее всего.

Мы так привыкли к соц сетям, что приучили себя брать гаджет в руки «просто так». Вспомните себя, возникало ли у вас желания разблокировать устройство и посмотреть в пустой экран? Скорее всего, ответ будет утвердительным.

Что чаще все держит нас у экрана? Ученые выяснили, что в этом виноваты групповые чаты. Доля логики в этом выводе есть. Чем больше людей находятся в чате, тем выше вероятность, что туда напишет кто-нибудь из собеседников.

Возможно, многие не раз ловили себя на мысли, что они занимаются бездумным пролистыванием ленты в Instagram. Иногда это перерастает из обычной привычки во что-то вроде зависимости, из-за чего человек берет гаджет в руки каждые две минуты в надежде посмотреть, не пришло ли ему очередное сообщение.

А вы замечали за собой подобные действия?

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