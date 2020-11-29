Ученые выяснили – те, кто ведет активную жизнь в социальных сетях, имеют больше друзей в реальной жизни

Больше лайков – больше друзей?

Сотрудники высшей школы экономики провели занимательный эксперимент, в ходе которого решили опередить, есть ли связь между количеством контента, который публикует пользователь в социальных сетях, и количество друзей. Оказалось, что есть.

Причем, речь идет о настоящих друзьях в реальной, а не виртуальной жизни. В этом эксперименте ученым помогли сотрудники небезызвестной «Вконтакте». В качестве выборки специалисты поставили условие – только люди в возрасте от 14 до 24 лет. Подавляющее большинство людей в этой категории (более 95%) заходят в соц сети несколько раз в день.

Специалисты выяснили, что те, кто публикуют фотографии и новые записи чаще, могут похвастаться более обширным кругом знакомств. Причем, количество друзей увеличивалась по мере контроля за просмотрами своих публикаций. То есть те, кто «заморачивался» за количество лайков и обратную связь, общались с большим количеством людей в реальной жизни.

Звучит довольно логично, ведь социальные сети часто отражают реальное отношение человека к жизни. Те, кто чаще и в более открытой форме выражает свои мысли, могут быстрее притянуть новые знакомства. А что вы думаете по этому поводу?

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