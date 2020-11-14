Учёные: кофе полезен для человека. А сколько вообще можно выпить кофе и в чём польза?

Все мы любим кофе, но хорошая ли это привычка?

Если вы, как и я, начинаете свой день с чашки кофе, то у меня для вас есть несколько интересных фактов. В этой статье вы узнаете: в чём польза кофе и сколько его нужно пить в день, чтобы от этого был эффект, и ещё кое-что интересное. Поехали!

Итак, у меня для вас две новости: хорошая и плохая.

Хорошая: учёные установили, что кофе действительно полезен для человека.

Плохая: даже очень много кофе может не дать вам ощутимого эффекта, а у кого-то вообще будет вызывать тревогу.

Исходя из более, чем 100 исследований, учёные сделали вывод о пользе кофеина для организма.

Пытливые умы сразу заметят, что обычно кофейные напитки из кафе или приготовленные дома имеют маркировку «Без кофеина». И будут совершенно правы, но даже в таком кофе содержится обычно 1-2% кофеина от обычного значения. А вообще можно найти кофе с содержанием его содержанием всего 0,1-0,2%.

А польза-то в чём? Польза в большом количестве антиоксидантов. А они борятся со свободными радикалами и могут значительно снизить воспаления. А по статистке сейчас наблюдается рост самых нехороших заболеваний именно с воспалениями.

Ещё учёные установили, что регулярные поступления кофеина и антиоксидантов в организм могут помочь:

Снизить риск сердечных заболеваний.

Уберечь от болезни Альцгеймера.

Снизить вероятность развития диабета.

Сохранить здоровье вашего мозга.

Для достижения таких эффектов нужно потреблять около 5 чашек кофе («без кофеина») ежедневно. Исходя из верхней границы нормы в 400 мг.

Но есть и плохие новости:

Все ваши старания с походами в кофейни могут ни к чему не привести . Здесь дело исключительно в вашем организме. Ведь все мы пьём кофе в разных количествах и эффект от этого у всех разный. Например: исходя из этих исследований, мне нужно выпивать на 1-2 чашки кофе больше, а кому-то – снизить свою норму на несколько чашек.

. Здесь дело исключительно в вашем организме. Ведь все мы пьём кофе в разных количествах и эффект от этого у всех разный. Например: исходя из этих исследований, мне нужно выпивать на 1-2 чашки кофе больше, а кому-то – снизить свою норму на несколько чашек. Если вы склонны к тревоге или бессоннице, то такое увлечение кофеином может вам навредить.

И ещё кое-что интересное. А откуда берётся кофе без кофеина? Отвечаем: есть несколько видов удаления кофеина из кофейных зёрен:

« Прямой » – зелёные кофейные зёрна обдают паром, затем помещают в воду с растворителями. После этого зёрна высушивают.

» – зелёные кофейные зёрна обдают паром, затем помещают в воду с растворителями. После этого зёрна высушивают. « Непрямой » – зёрна всё так же вымачивают в воде, но время от времени их вытаскивают из воды, удаляют растворителями кофеин из воды, а потом засыпают зёрна обратно в очищенную воду. Этот процесс гораздо безопаснее первого.

» – зёрна всё так же вымачивают в воде, но время от времени их вытаскивают из воды, удаляют растворителями кофеин из воды, а потом засыпают зёрна обратно в очищенную воду. Этот процесс гораздо безопаснее первого. « Водный » – этот способ очень безопасен, поскольку удаляют кофеин не искусственными растворителями, а угольными фильтрами. Но и цена у такого способа гораздо выше.

» – этот способ очень безопасен, поскольку удаляют кофеин не искусственными растворителями, а угольными фильтрами. Но и цена у такого способа гораздо выше. Удаление кофеина углекислым газом – зёрна обрабатываются сжиженным газом под высоким давлением. Этот метод самый современный и дорогой. Его используют пока только в очень дорогих сортах.

Интересный факт: в Камеруне обнаружили новые гибридные виды кофе, в которых кофеина почти нет. Но эти сорта стоят очень дорого, так что почти весь бескофеиновый кофе производится на фабриках.

Важно: также кофеин вы можете получать из специальных капсул или таблеток. Они продаются в магазинах спортивного питания и аптеках. Но вам нужно точно рассчитать вашу норму. А ещё так вы не получите антиоксидантов, которые так нужны нашему организму.

Важно: мы не призываем вас пить больше кофе или пытаться вылечиться кофейными зёрнами. Эта информация носит ознакомительный и научно-популярный характер.

А как на вас действует кофе? Например: на меня он не действует вовсе, только после 4-ой чашки я чувствую, что на сегодня кофе достаточно.

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