Учёные нашли способ очистить Землю от пластика

Новое решение острой проблемы.



Ежедневно на свалки и в мировой океан попадает огромное количество пластика. Самый распространённый его вид – это полиэтилен. Его производят более 88 млн тонн в год. Он используется везде: и в промышленности, и на наших кухнях. Ведь из него делают трубы, пищевую плёнку и тысячи других товаров.

Сейчас для уничтожения полиэтилена используют мусоросжигающие заводы. Но они очень вредны для экологии. Пластик разлагается и самостоятельно, но делает это слишком медленно. Переработка, конечно, ведётся, но обходится бизнесу сейчас дорого. Это связано с тем, что необходим нагрев в 500-1000 градусов. А ещё приходится использовать дорогостоящие растворители, другие вещества и даже водород.

В новом исследовании учёным удалось снизить стоимость переработки. И это является главным успехом, потому что так можно привлечь инвесторов. Этот рынок очень обширный и занимает не менее $9 млрд. А стоимость снизилась благодаря более низкой температуре переработки. Теперь необходимо нагревать пакеты только до 300 градусов. Также не нужны растворители или водород. Вместо них будут использовать платину и оксид алюминия.

Благодаря этим нововведениям пластик станет жидким. А из него можно будет выделить алкилароматические углеводороды. Они используются при производстве косметики, стиральных порошков, автомобильных масел и других технических жидкостей.

Этот вид переработки не только выгоден для бизнесменов, а ещё и почти безвреден для экологии. Вообще данное открытие может перевернуть мир нефтепереработки. Дальнейшие исследования уже показывают отличные результаты. Но про внедрение пока говорить рано. Сначала все должны посчитать свою выгоду, а уже потом начать экономить природу.

А как вы относитесь к этой проблеме? Её, кстати, и в России начали решать – магазины начинают переходить на бумажные пакеты. Но пока это капля в море. Как пелось в одной известной песне: «Всё на свете из пластмассы и вокруг пластмассовая жизнь». Кто-нибудь узнал эту композицию? Буду следить за вашими комментариями!

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