Учёные нашли способ улучшить зрение без операций

Ещё одна хорошая новость от медиков.

Американские учёные нашли способ улучшения зрения без операционного вмешательства. В этой статье вы узнаете: как учёные этого добились, кому смогут помочь и другие интересные факты. Поехали!

Учёные из медшколы Гарварда ставили опыт на мышках. Им удалось улучшить зрение у пожилых подопытных. Медики омолодили сетчатку глаза, благодаря генам, «восстанавливающим молодость». Эти гены помогли нервам в регенерации, причём положительный эффект наблюдался у мышек с разными проблемами глаз. На данный момент продолжаются дополнительные исследования, чтобы начать пробы в лечении человеческих глаз. В теории помочь смогут любому человеку с возрастным ухудшением зрения.

Кстати, это не первая попытка изменить ДНК. Недавно мы писали про израильских учёных, которым тоже удалось вмешаться в ДНК и остановить старение человека. Советую к прочтению.

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