Учёные нашли способ замедлить старение с помощью кислорода

Это большой шаг к омоложению.



Пока старение остановить не удалось никому, но израильские учёные достигли невероятного эффекта просто при помощи кислорода. Подробности в нашей статье. Поехали!

Старение у всех животных на земле, включая нас, происходит из-за изменения ДНК. Именно на этом заострили своё внимание учёные из Тель-Авивского Университета.

Известно, что изменения в нашем ДНК связаны с теломерами. Теломеры – это части хромосом, расположенные на их концах. Они выполняют защитную функцию для наших генов. Но длина теломер меняется в течении всей нашей жизни. Они имеют самую большую длину в начале нашего пути и укорачиваются с годами. Когда они становятся слишком малы, то наш организм начинает разрушаться. Учёные решили найти способ для увеличения длины теломеров. То есть восстановить защиту нашей ДНК. И у них это получилось.

Для исследования набрали добровольцев в возрасте от 64 лет. Им требовалось в течение 3-ёх месяцев проходить терапию в барокамере. Пять дней в неделю каждый участник исследования дышал чистым кислородом по 90 минут. ДНК пенсионеров были изучены до эксперимента и после него. И результат поразил всех. Теломеры вернулись на среднее состояние 20-летнего человека.

Сейчас ведутся дополнительные тесты: вариации «кислородного» лечения, а также комплекс с другими видами терапий. На данный момент неизвестно:

Меньше ли будут болеть участники этого эксперимента.

Насколько такая терапия продлевает жизнь и продлевает ли вообще.

Ответы на эти вопросы будут найдены в ближайшее время. Следите за новостями на Блохе. Всем лайк!

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