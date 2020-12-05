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Учёные придумали искусственное зрение для слепых

5 Дек, 2020

Учёные придумали искусственное зрение для слепых

Пока силуэты и формы, но и это звучит невероятно.

В это просто невозможно поверить, но учёным удалось создать подобие зрения для полностью слепых. Это не полноценный орган чувств, как у нас с вами, но уже невероятный шаг. Все подробности у нас. Поехали!

искусственное зрение для слепых

Пока помогают только слепым обезьянам, но это вопрос времени. Сам процесс вообще звучит немного пугающе: в кору головного мозга имплантируется специальное устройство, которое подаёт импульсы в мозг. Благодаря этим микроимпульсам в полной темноте настоящей слепоты видны точки. Они всегда белого цвета, но их много и таким образом возможно увидеть форму или силуэт. Но самое главное: это силуэт может двигаться. То есть можно полностью слепым людям обезьянам показать активную стрелу. Картинка всегда двухмерная, конечно, про объём здесь речи вообще нет, но разве это не прорыв?

искусственное зрение для слепых

 

И подопытные человекоподобные с удовольствием различали команды и показывали то, что они видят. Это звучит ещё более странно, но факт. Интересно, что электродов в импланте целых 1024. То есть в идеале именно столько белых точек можно транслировать в темноту.

искусственное зрение для слепых

Это сам имплант для искусственного зрения

Кстати, это не первый подобный эксперимент. Ещё в 1970-ых что-то подобное уже делали, но в их устройстве было только 200 электродов. Так что «картинка» получалась уж слишком абстрактной. Пример на фото ниже.

 

искусственное зрение для слепых

Нидерландские учёные продолжают эксперименты с макаками, но уже скоро планируют начать помогать и людям. Кстати, недавно мы писали про американских специалистов, которые нашли способ улучшить зрение человеку без каких-либо операций. Советую к прочтению. Всем лайк!

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