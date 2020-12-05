Учёные придумали искусственное зрение для слепых

Пока силуэты и формы, но и это звучит невероятно.

В это просто невозможно поверить, но учёным удалось создать подобие зрения для полностью слепых. Это не полноценный орган чувств, как у нас с вами, но уже невероятный шаг. Все подробности у нас. Поехали!

Пока помогают только слепым обезьянам, но это вопрос времени. Сам процесс вообще звучит немного пугающе: в кору головного мозга имплантируется специальное устройство, которое подаёт импульсы в мозг. Благодаря этим микроимпульсам в полной темноте настоящей слепоты видны точки. Они всегда белого цвета, но их много и таким образом возможно увидеть форму или силуэт. Но самое главное: это силуэт может двигаться. То есть можно полностью слепым людям обезьянам показать активную стрелу. Картинка всегда двухмерная, конечно, про объём здесь речи вообще нет, но разве это не прорыв?

И подопытные человекоподобные с удовольствием различали команды и показывали то, что они видят. Это звучит ещё более странно, но факт. Интересно, что электродов в импланте целых 1024. То есть в идеале именно столько белых точек можно транслировать в темноту.

Кстати, это не первый подобный эксперимент. Ещё в 1970-ых что-то подобное уже делали, но в их устройстве было только 200 электродов. Так что «картинка» получалась уж слишком абстрактной. Пример на фото ниже.

Нидерландские учёные продолжают эксперименты с макаками, но уже скоро планируют начать помогать и людям. Кстати, недавно мы писали про американских специалистов, которые нашли способ улучшить зрение человеку без каких-либо операций. Советую к прочтению. Всем лайк!

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