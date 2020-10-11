Учёные: эволюция человека продолжается и сейчас

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Учёные продолжают исследовать человека. Ведь считается, что эволюция не прекращалась. И этому есть очередные доказательства. Да, сейчас с человечеством происходят гораздо меньшие изменения, чем раньше. Всё-таки ходить прямо мы начали довольно давно, да и хвоста у нас нет тоже приличное количество времени. Современные апдейты касаются нашего внутреннего строения.

Английские учёные ищут изменения в человеческом организме аж с 18-ого века. И с тех пор ведутся журналы разнообразных исследований.

Один из последних выводов следующий: к 2100 году у большинства людей будет «лишняя» артерия. Речь идёт о дополнительной артерии в предплечьях. Она присутствует у детей в утробе матери, но исчезает со временем. Так всё дело в том, что исчезать она стала гораздо реже. Этот кровоток отвечает за работу рук в опущенном состоянии. В наше время это дополнительная артерия сохраняется более чем у 30% людей. А у людей, рождённых в 1880-ых, она была лишь у 10% населения. Хотя сведения приводятся английскими учёными, но эти данные подтверждаются и другими мировыми школами медицины. Такие небольшие, но распространяющиеся изменения называются микроволюцией.

Это не единственное доказательство эволюции человека в наши дни. Например: количество новорождённых детей с зубами мудрости снижается уже несколько десятилетий. Так «8-ки» вырастают уже со сменой молочных зубов на коренные. Замечены и другие изменения, но на данный момент эти являются самыми показательными.

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