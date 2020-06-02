«Удалятор» китайских приложений стал хитом на Android

Миллионы загрузок!

Малоизвестные китайские приложения всегда вызывают настороженность у пользователей Android-смартфонов, в том числе от китайских брендов Xiaomi, Huawei и других. Индийские разработчики из студии OneTouch AppLabs обратили внимание на проблему и создали специальное приложение для определения китайских приложений и последующего удаления их со смартфонов. Всего за две недели приложение стало настоящим хитом Google Play, получив более пяти миллионов загрузок.

Пользователи оказались заинтересованы в удалении неизвестных китайских приложений. Приложение с говорящим названием Remove China Apps находит как загруженные из Google Play приложения, так и некоторые предустановленные производителем. Согласно отзывам, приложение отлично определяет приложения китайских разработчиков, после чего предлагает «разобраться» с ними.

По словам разработчиков, их приложение не предлагает удалять никакие конкретные приложения. Оно лишь составляет список приложений от китайских разработчиков. После этого приложение оставляет дальнейшие действия за пользователем.

Приложение Remove China Apps в скором времени может быть само удалено из Google Play, отметили в издании Android Authority. Его могут признать нарушающим правила за вмешательство в работу других приложений.

Источник: AA.

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