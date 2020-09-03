Ударим лётопробегом по бездорожью!

Японцы создали летающий SkyDrive, но и другие тоже не отстают.

В связи с тем, что на нашем Земном шарике очень сильно изменяются погодные условия и, соответственно, дороги быстро приходят в негодность – возникла архи необходимость в аэро–авто–мобилях.

Разработки моделей летательных авто интенсивно ведутся по всему миру. Светлая мечта о том, чтоб они заменят наземный транспорт и дадут людям гораздо больше свободы передвижения, как никогда, близка к осуществлению.

Создатели японского SkyDrive буквально в одном шаге от этого. Разработка проекта в компании Cartivator началась в 2017 году. Первые испытания японского автомобиля SkyDrive благополучно состоялись в беспилотном режиме, а затем успешно прошли и пилотируемые.

Летающий аппарат SkyDrive укомплектован силовой электрической установкой. Используется электрический вертикальный взлет и посадка. Он способен к полётам до 50 метров высоты на скорости до 100 км/час. Передвижение по земле на скорости до 60 км/час. Грузоподъемность образца составляет 400 кг, открывая возможность не только для перевозки людей, но и грузов.

Следующим шагом предполагается коммерческое внедрение разработки и начала серийного выпуска SkyDrive уже в 2023 году.

Глава SkyDrive сказал в своей речи, что в мире, из более чем 100 проектов по созданию летающих автомобилей, лишь немногие смогли достичь успеха в полётах с участием человека.

Как же это происходило?

В 1917 г. авиационный инженер Глен Кёртис создал из собственного самолета и автомобиля Форд трехместный летающий автомобиль с мотором в 100 л.с., оснастил его 3 рядами крыльев по 12 метров и пропеллером для передвижения автоплана, установленным в задней части. Но потерпел фиаско, потому что аппарат смог только подпрыгивать над землей. Хотя для некоторых это тоже вариант.

В 20-е годы неудачу потерпел сам Генри Форд и закрыл тему.

А в 1937 году конструктором Уалдо Уотерменом, проведены первые удачные испытания «Стрелобиля», созданного им в виде трёхколесного двухместного мотоцикла с крыльями. Скорость аппарата по дорогам составляла 110 км/час и 200 км/час по небу. Крылья брались в аренду на аэродромах и там же прицеплялись к мотолёту. Было выпущено всего шесть таких экземпляров. Но из-за огромных расходов компания «Студебеккер», финансировавшая проект, свернула его дальнейшее развитие. «Люди гибнут за метал!» Идеи гибнут без метала!

В 1940 г после третьих испытаний трагически был окончен и похоронен проект компании Convair, создавшей из седана и самолётной части аэромобиль «ConvAirCar», пролетавший в первый день целый час.

Стремление взлететь в небо на автомобиле было велико, но и обратное желание – ездить по земле на самолёте – получило своё развитие. Роберт Фултон, сумевший разбогатеть на выпуске и продаже стрелкового тренажера для зенитчиков, получивший широкую известность во время кругосветного мотопробега и дальний родственник изобретателя паровой машины, решает, что вместо запуска автомобиля в небо, нужно адаптировать к поездкам по дороге самолёт. Он безо всяких сомнений и колебаний принимается за создание «Аэрофибии».

В 1946 году Фултон осуществил свой замысел. Аппарат был оснащён шестицилиндровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, скорость в полёте достигала 200 км/ч, а на земле 80 км/ч. Крылья и секция хвоста самолёта съёмные, а пропеллер прикладывался к фюзеляжу. Фултон говаривал, что домохозяйка может одна за пять минут преобразовать самолёт в авто и обратно! Это высказывание мне напоминает что-то связанное с домохозяйкой и управлением государством. И всё же, несмотря на очевидный успех «Airphibian», Фултону не удалось довести производство до массового потребителя, не взирая на первый в мире для таких аппаратов сертификат Управления гражданской авиации США.

В 2013 году летающий автомобиль из США, впервые освоен в производстве. Для его взлёта необходим аэродром. Федеральное управление гражданской авиации США признало «легким спортивным летательным средством» летающий автомобиль со складными крыльями Terrafugia Transition от массачусетской компании Terrafugia. Этим была заложена законодательная база летающих автомобилей.

Бостонская Terrafugia создала четырёхместный опытный образец авиамобиля TF-2. У него вертикальный взлёт, дающий независимость от наличия взлетно-посадочной полосы. Крылья аппарата складываются, поэтому авто может парковаться в обычном гараже. Имеются бензиновый 300-сильный мотор плюс два электродвигателя. Туннельный вентилятор в хвосте обеспечивает воздушную тягу. Крылья оснащены пропеллерами.

Создатели TF-X обещают, что он сможет преодолевать до 1000 километров по воздуху всего за три часа. При этом полёт на их аэромобиле будет безопаснее, нежели езда на обыкновенном наземном автотранспорте. Весь процесс обучения управлением летающим автомобилем займет всего 5 часов.

TF-2 будет оснащён автопилотом, при том, что водитель сможет и сам управлять летательным средством. Приземление для полной безопасности будет автоматическим. На случай отказа двигателя имеется огромный парашют, позволяющий TF-2 безопасно приземлиться. Аэромобиль появятся в серийном производстве не раньше 2025 года. Цена его пока не разглашается. Но предположительно TF-2 будет стоить не меньше, чем современный суперкар.

В июне 2017 года на летающем автомобиле «Пегас», созданном Жеромом Дофи, французский пилот Бруно Веццоли успешно пересек Ла-Манш.

Отметим, что и другие компании активно заняты разработками данного направления. Например, соучредитель Гугла Ларри Пейдж самостоятельно финансирует проект по созданию аэро автомобилей, с вертикальным взлетом и посадкой. Такие аппараты похожи на увеличенные квадрокоптеры. С разных сторон они имеют небольшие крылья и снабжены 8 электродвигателями. В стартап Пейдж уже вложил 100 миллионов долларов. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Японский аэро – авто – мобиль впервые совершил полет с человеком.

В конце августа на испытательном полигоне Toyota компания SkyDrive провела публичные испытания пилотируемого аппарата SD-03. На 4 минуты в воздух поднялся одноместный прототип.

SD-03 — самый компактный летательный электрический аппарат с системой вертикального взлета и посадки в мире.

На земле прототипу достаточно двух парковочных мест обычных автомобилей. Его размер составляет два метра в высоту, четыре метра в длину и столько же в ширину. Восемь электромоторов силовой установки предусматривают способность безопасно посадить аппарат даже при отказе одного из двигателей. Сейчас максимальная скорость SD-03 достигает лишь нескольких миль в час. Прототип может подниматься в воздух на несколько метров, при длительности полета 5-10 минут.

Действительно более 100 лет идут разработки. Различные компании демонстрируют свои модели, но их внедрение в массовое производство не наблюдается.

Компании-разработчики уверяют, что вскоре приобрести аэро автомобиль сможет любой желающий. Однако эксперты убеждены, что летать на аэро автомобилях в массовом порядке не достижимо по определению.

Поживём. Увидим. Полетаем.

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