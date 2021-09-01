Ударопрочный прозрачный чехол для iPhone 13 Pro — смотрим

Смотрим.

В сети появились изображения защитных прозрачных чехлов для смартфонов серии Айфон 13. Утверждается, что они уже продаются в магазинах.

На фото коробок изображен Айфон 13 Про (или 13 Про Макс).

Чехол и правда крепкий, военный стандарт MIL-STD-810G как никак. Таким образом, новенький Айфон 13 будет защищен от повреждений, даже если вы уроните его на асфальт.

Напомним, что серию iPhone 13, вероятно, представят менее чем через две недели, 14 сентября.

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