Хранилище UFS 3.1 и оперативная память LPDDR5 – что за этим стоит?

И выбрать то, что вам подходит.

На что вы в первую очередь обращаете внимание, приобретая смартфон? Скорее всего, на процессор, камеру, престижность, удобство модели. Однако едва ли не самые важные аспекты – это, на самом деле, оперативная память и емкость хранилища. Давайте разберёмся, почему.

Хороший процессор из-за плохой памяти может показать результат вдвое хуже, чем он же показал бы при условии наличия памяти хорошей.

Какое-то время назад стремительно набирали популярность такие компании, как Qualcomm, MediaTek, HiSilicon, Exynos. Для мощных и быстрых процессоров пришлось придумать стандарт памяти – Universal Flash Storage. Занималась этим компания JEDEC, которая и по сей день стандартизирует различные версии памяти.

Прорыв в области памяти произошёл в 2013 году, когда пиковая скорость стала достигать до 600 МБ/с для одной линии интерфейса (так как их было 2, суммарно получалось 1,2 ГБ/с). Данная модификация называлась UFS 2.0. Позднее появился вариант UFS 2.1, но отличался он от UFS 2.0 совсем незначительно.

Стандарт UFS 3.0 был выпущен в 2018 году. Он был официально принят в работу компанией Samsung и Micron. UFS 3.0 был нацелен уже не только на смартфоны, но и на автомобили в связи с ростом различных технологических фишек в них (наличие тех же автопилотов требовало максимально быструю и термозащищённую память, а определённые модификации UFS 3.0 выдерживали от -40° до +105°С).

Теоретическая скорость UFS 3.0 достигает 2,9 ГБ/с для последовательного чтения и 410 МБ/с, если мы говорим про запись (для сравнения – память UFS 2.0 и 2.1 поддерживала 260 МБ/с).

Если в смартфоне совмещены хорошая память и слабый процессор – скорее всего, дело в маркетинге и попытке навязать покупку смартфона только из-за хорошей памяти. Если же, напротив, производитель ставит топовый процессор и не самую лучшую память, в результате мы получаем ухудшение работы смартфона.

Если сравнить IQOO3 с памятью UFS 3.1 и Xiaomi Mi 10 с памятью UFS3.0, можно обнаружить, что у них одинаковая скорость записи. Это связано с тем, что есть также модификация памяти UFS 3.0 Write Turbo с пиковой скоростью записи 750 МБ/с. Эта версия была разработана компанией Western Digital специально под смартфоны с поддержкой 5G-модемов.

В чём же тогда преимущество хранилища UFS 3.1? Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND SLC, нужный для увеличения скорости записи, и функцию Deep Sleep, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о троттлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве.

Несмотря на всё это, в повседневной жизни разница между скоростью работы UFS 3.0 и 3.1 практически не заметна.

Оперативная память также очень влияет на скорость работы смартфона. То, с какой скоростью оперативка передаёт данные процессору, является решающим фактором в итоговом быстродействии устройства. Именно LPDDR5 обладает такими скоростями.

Первый смартфон с LPDDR5 (Low Power Double Data Rate 5) появился в начале 2020 года. Скорость пропускной способности на LPDDR5 возросла до 5,5 Гбит/с. Кроме того, этот тип оперативной памяти обладает пониженным энергопотреблением. Также важное отличие новой памяти ОЗУ состоит в глубоком сне, где энергопотребление может улучшаться до 50%, что достаточно много.

Итак, многие производители могут, прикрываясь UFS 3.0 или 3.1, при этом предлагать не очень качественное ПО, и этот смартфон будет функционировать хуже, чем устройство с не самой последней, но хорошей версией памяти и хорошими другими комплектующими. Следовательно, не обязательно брать телефон с последней версией памяти, гораздо важнее, чтобы остальные элементы, такие, как ПО и процессор, вкупе с этой памятью могли работать слаженно и чётко.

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