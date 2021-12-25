Ulefone Armor X10: дата выхода, цена, характеристики
Компактный и неубиваемый.
Ulefone Armor X10 — это компактный, защищенный смартфон с огромным аккумулятором. И стоит недорого. Чем он интересен еще?
Расскажем.
Характеристики
- SoC: Helio A22
- Экран: 5,45 дюйма, IPS, 1440 на 720 пикселей
- ОЗУ: 4 ГБ
- Накопитель: 32 ГБ
- Аккумулятор: 5180 мА*ч
- Быстрая зарядка: нет
- Тыльная камера: 13 Мп
- Селфи-камера: 5 Мп
- ОС: Android 11
- Что еще: 3,5-мм джек для наушников, USB Type-C, NFC, IP69K, MIL-STD-810G
Цена
Прямо сейчас смартфон можно купить буквально за копейки. А именно за $130. Затем стоимость вырастет до $250.
Дата выхода
Уже! Где купить? На том же АлиЭкспресс.
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