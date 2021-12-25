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Ulefone Armor X10: дата выхода, цена, характеристики

25 Дек, 2021

Ulefone Armor X10: дата выхода, цена, характеристики

Компактный и неубиваемый.

Ulefone Armor X10 — это компактный, защищенный смартфон с огромным аккумулятором. И стоит недорого. Чем он интересен еще?

Расскажем.

Характеристики

  • SoC: Helio A22
  • Экран: 5,45 дюйма, IPS, 1440 на 720 пикселей
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Накопитель: 32 ГБ
  • Аккумулятор: 5180 мА*ч
  • Быстрая зарядка: нет
  • Тыльная камера: 13 Мп
  • Селфи-камера: 5 Мп
  • ОС: Android 11
  • Что еще: 3,5-мм джек для наушников, USB Type-C, NFC, IP69K, MIL-STD-810G

Цена

Прямо сейчас смартфон можно купить буквально за копейки. А именно за $130. Затем стоимость вырастет до $250.

Дата выхода

Уже! Где купить? На том же АлиЭкспресс.

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