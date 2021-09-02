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Ulefone Power Armor 13 изумителен — наглядная демонстрация, зачем нужна батарея на 13 200 мА*ч

2 Сен, 2021

Ulefone Power Armor 13 изумителен — наглядная демонстрация, зачем нужна батарея на 13 200 мА*ч

Смотрим видео.

В сети появился ролик, в котором демонстрируется, на что способен Ulefone Power Armor 13 с гигантским аккумулятором на 13 200 мА*ч. Это даже не монстр автономности, это уже полноценная долгоиграющая Годзилла.

Посмотрите видео. Тоже будете впечатлены, как и мы.

 
Вот так вот, такой смартфон смог:

  1. 2% батареи смартфон израсходовал за 1 час при прослушивании музыки в режиме онлайн;
  2. 2% за 1 час просмотра видео;
  3. 6% за 1 час просмотра видео в разрешении Full HD;
  4. 5% за 1 час игр;
  5. 3% за 1 час общения;

И через пять часов всех этих испытаний он израсходовал лишь 18% заряда! Еще есть, чем заняться с оставшимися 82%. С таким смартфоном можно рассчитывать на зарядку раз в два, а то и три дня.

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