Ulefone Power Armor 13 сравнили с iPhone 12 — ну и как?

Бюджетник против флагмана?

В сети появилось видео со сравнением монстра автономности и крепкого, как сталь, смартфона Ulefone Power Armor 13 с базовым iPhone 12.

Ну и как, кто вышел победителем? Никто. Но Armor 13 показал себя с отличной стороны. Смотрим видео.



Напомним, что главной особенностью Улефона является аккумулятор на 13 200 мА*ч. Устройство оснащено 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, базируется на чипе Helio G9. Объем ОЗУ равен 8 ГБ, флеш-памяти тут 256 ГБ.

Сравнение проводилось в играх и скорости открытия приложений. И, что любопытно, Ulefone по этим параметрам сравним с iPhone 12, он также быстрой открывает приложения и выдает аналогичную частоту кадров в играх.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)