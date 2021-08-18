Ulefone Power Armor 13 сравнили с iPhone 12 — ну и как?
Бюджетник против флагмана?
В сети появилось видео со сравнением монстра автономности и крепкого, как сталь, смартфона Ulefone Power Armor 13 с базовым iPhone 12.
Ну и как, кто вышел победителем? Никто. Но Armor 13 показал себя с отличной стороны. Смотрим видео.
Напомним, что главной особенностью Улефона является аккумулятор на 13 200 мА*ч. Устройство оснащено 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, базируется на чипе Helio G9. Объем ОЗУ равен 8 ГБ, флеш-памяти тут 256 ГБ.
Сравнение проводилось в играх и скорости открытия приложений. И, что любопытно, Ulefone по этим параметрам сравним с iPhone 12, он также быстрой открывает приложения и выдает аналогичную частоту кадров в играх.
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