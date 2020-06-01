Ультрабюджетный Xiaomi Redmi 9 рассекречен до презентации

А вместе с ним и Redmi 9A и Redmi 9C.

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi готовится к запуску трех новых смартфонов из линейки Redmi 9. Сегодня проверенный инсайдер Sudhanshu опубликовал основные характеристики смартфонов Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi 9 и ценовые диапазоны, в которых выйдут новинки.

Redmi 9A получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 720×1600 пикселей, процессор MediaTek Helio G25, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет оснащен одинарной 13-мегапиксельной тыльной камерой и фронтальной камерой с разрешением 5 Мп. Цена смартфона составит 100-120 евро (около 8-9 тысяч рублей).

Чуть более дорогой Redmi 9C станет улучшенной версией 9A. Модель будет отличаться наличием дополнительной тыльной камеры с разрешением 2 Мп для съемки в портретном режиме и 64 ГБ памяти. Цена смартфона будет составлять 130-150 евро (10-12 тысяч рублей).

Redmi 9, самый дорогой смартфон из линейки, тоже получит 6,53-дюймовый дисплей, но с увеличенным разрешением 1080×2400 пикселей. За производительность смартфона будет отвечать система на процессоре MediaTek Helio G70, который поддержат 4 ГБ оперативной памяти. Тыльная камера смартфона будет состоять из четырех модулей с разрешением 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 5 Мп. Цена Redmi 9 должна составить 160-180 евро (13-14 тысяч рублей).

Выход всех новых смартфонов должен состояться в июне.

Источник: Twitter.

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