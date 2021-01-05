Умная камера для дома и присмотра за детьми от Huawei – Smart Selection Camera Pro

Умная камера с 2K, 360 и Wi-Fi.

Если вам требуется присмотреть за домом, животными или детьми, то Huawei всё для вас уже сделали. Осталось только купить эту недорогую умную камеру. Все подробности у нас. Поехали!

Эта умная камера была представлена ещё в 2020-м, но в продажу поступает в начале января 2021. Первые покупатели смогут получить свои девайсы уже 16 января 2021. Что мы получаем: интеллектуальную 360-градусную камеру со встроенной памятью, защитой от взлома и качеством записи в 2K. А теперь всё по порядку.

Камера придумана для контроля за вашим домом, особенно актуальна будет при установке в детской комнате. Круговое 360-градусное наблюдение всегда неусыпно будет следить за маленьким человеком. Умная система сама наводит камеру куда нужно и следует за объектом вашего внимания.

Качество видео будет на отличном уровне: высокое разрешение, быстрая память и хорошее домашнее освещение покажут отличную картинку.

Встроенной и быстрой памяти предусмотрено 32 и 64 ГБ. Этого вполне достаточно для цикличных видео. Или сохранения необходимых видео-файлов из приложения.

В фирменном приложении можно смотреть онлайн-картинку, управлять камерой, сохранять определённые отрезки видеозаписей и так далее. Соответственно, в камере предусмотрен Wi-Fi.

Huawei Smart Selection Pro имеет высочайший уровень сохранности данных. Подключиться к вашей камере без разрешения будет невозможно.

Цены. Первые официальные продажи стартуют с отметок в $44 и $60 за 32 и 64 ГБ встроенной памяти соответственно. В рублях эти суммы составляют около 3500 и 4500 руб. В России официально этот девайс пока не представили.

Но продажи осуществляются через самые популярные китайские онлайн-магазины. Так что покупка не сложная, а также скоро сможете закупиться таким умным устройством на Я.Маркете и Авито.

Вывод. Это очень полезный девайс за умеренный деньги. Плюсов полно: качество картинки, онлайн-доступ, 360° и умеренная цена. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)