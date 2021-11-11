Умную камеру C6W EZVIZ наградили на 2021 IoT Innovator Award

Приз в области домашней автоматизации.

Смарт-камера C6W от EZVIZ получила награду 2021 IoT Innovator Award в области домашней автоматизации за стильный дизайн и продвинутую начинку, обеспечивающую надежную защиту жилища. К слову, мы об этой камере писали. Почитайте наш подробный обзор. Штуковина и правда изумительная.

EZVIZ, напомним, является мировым лидером на рынке камер наблюдения и устройств смарт-дома. Приз в категории «Автоматизация дома» — еще одно подтверждение мастерства дизайнеров и инженеров компании.

C6W Smart Home Pan & Tilt Camera с разрешением 4 Мп и углом обзора 360 градусов способна обнаруживать малейшие движения (для этого используются новаторские систем AI), выдает картинку в разрешении 2K+, поддерживает двустороннюю аудиосвязь и многое-многое другое.

При обнаружении движения камера в автоматическом режиме приближает изображение для максимального точного отслеживания действий. Это позволяет, например, родителям следить за детьми и животными. Если возникли какие-то проблемы, можно позвонить через камеру и сказать что-нибудь своему чаду. Ну или поругать собаку, жующую тапочки.

Также есть возможность настроить камеру так, чтобы она работала в определенное время (например, когда вас нет дома).

Приобрести камеру можно на официальном сайте EZVIZ: стоит она 11 190 рублей.

Премия IoT Innovator Awards проходит уже 4-ый год подряд.

Напомним, что написали о камере мы:

EZVIZ C6W – неожиданно крутое устройство. Главные плюсы: 360°, современный и добротный дизайн, отличное качество съёмки (особенно ночной), автоматические слежение и зумирование, режим конфиденциальности, трансляция вашего голоса прямо из камеры. К нюансу (но не минусу) могу отнести: ночное слежение не всегда отрабатывается на 100%. Стоит ли покупать эту камеру? Да, это отличный девайс с кучей полезного. При том, что всё очень удобно и интуитивно понятно. Ещё не стоит забывать, что C6W можно использовать как часть вашего «умного» дома. Отличное устройство за адекватные деньги.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)