Умные часы Pebble Pace Pro умеют измерять давление и сатурацию, при этом стоят всего $30

Вот так.

Нужен гаджет со всеми функциями современных смарт-часов, стильным дизайном и кучей фишек, которых нет у тех же Apple Watch Series 7? Но платить десятки тысяч не желаете? Что же, Pebble Pace Pro как раз то, что нужно. Это полноценные современные умные часы всего за 30 баксов. То есть, менее чем за 2400 рублей.

Устройство оснащено 1,7-дюймовым HD-экраном. Поддерживается более сотни циферблатов. Также есть поддержка сменных ремешков. А еще функция измерения ЧСС, сатурации и артериального давления (!). Также бюджетные смарт-часы следят за качеством сна, поддерживают восемь спортивных режимов, считают шаги и калории. И, конечно, показывают прогноз погоды. Наконец, встроены мини-игры.

Весит устройство 46 г. Есть защита от воды. Автономность 15 дней!

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