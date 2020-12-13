Умные часы Redmi Watch и Xiaomi Mi Watch Lite: отличия и что выбрать

Самое полезное сравнение декабря.

Китайские компании не устают радовать нас своими новинками. Но какие смартчасы выбрать: Redmi Watch или Xiaomi Mi Watch Lite? Ведь они так похожи и стоят почти одинаково, но в чём же разница? Все ответы в нашем материале.

Экраны у новинок одинаковые: 1,4″ с разрешением в 320×320, а прикрыто всё это дело 2,5D-стеклом. Качество картинки и яркость – отличные. Корпус тоже одинаковый – из пластика.

Циферблатов полно – более 120 на выбор для обеих моделей.

Датчики. Вот здесь начинаются первые отличия. У Redmi есть: датчик измерения пульса, электронный компас и 6-полосный датчик движения и датчик оценки освещения. А у Mi Watch Lite есть ещё и барометр.

Спорт. Здесь второе отличие наших моделей. И снова побеждает Mi Watch, потому что умеет различать 11 видов физ.активности, а вот Редми – только 7. Последние умеют различать обыкновенные активности, вроде бега или йоги. А вот Ми Вотч различают ещё: бег по пересечённой местности, плавание на открытой воде и крикет. Программисты Redmi уже пообещали при следующем обновлении тоже добавить крикет. Ну что ж, очень ждём. Сон мониторят обе модели.

GPS/Глонасс. Это ещё один плюс в копилку Xiaomi, потому что с ними спутники вы поймаете. А для чего? Для отслеживания вашего маршрута пробежки прямо на часах. У Редми вы тоже сможете просмотреть путь, но только на телефоне через фирменное приложение.

Голосовой помощник. Вот он есть только у часов от Redmi, правда пока не поддерживает русский язык. Но будем надеяться на лучшее. Соответственно у часов с поддержкой голосовых команд должен быть и микрофон, а вот у Mi Watch Lite его нет по понятной причине.

NFC. И здесь выигрывают более дешёвые часы от суббренда. Как ни странно, но бесконтактные покупки доступны у более доступной модели.

Влагозащита присутствует у обеих моделей, она составляет 5 АТМ, для нас это означает, что часы выдержат глубину до 50 метров. Раньше на часах писали WaterResistant50 – это как раз оно.

Bluetooth тоже одинакового стандарта – 5.0. Что отлично скажется на энергопотреблении.

Раз уж я заговорил про энергопотребление, то скажу, что АКБ у Редми и МИ одинаковые – 230 мАч. А вот проработают часы разное количество дней: Redmi – до 7, а Mi Watch Lite – до 9.

Цвета корпуса и ремешков тоже не отличаются. На фото выше вы увидите абсолютное сходство.

А вот Цены отличаются. И тут Redmi, естественно, выходит вперёд. Мировые цены зафиксировались на отметке в $45, а за Mi Watch Lite просят уже $59. Для России это означает: около 4990 руб и 6190 соответственно.

Вот наш обзор на Redmi Watch.

Вывод. Смартчасы от Redmi и Xiaomi хоть и братья, но отличия есть и очень весомые. Я бы для себя рассматривал Mi Watch Lite, ведь у них есть GPS и поддержка крикета (шутка). Но зато у Редми есть бесконтактные платежи и голосовой помощник (станет плюсом при поддержке русского языка).

А что для вас важнее: GPS или NFC? Всем лайк!

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