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Unicode Consortium представила новые эмоджи

22 Сен, 2020

Unicode Consortium представила новые эмоджи

Пользователей ждет бородатая женщина, раненное сердце, еще больше оттенков кожи.

Некоммерческая компания Unicode Consortium, отвечающая за стандарты эмоджи и их выпуск, анонсировала выход более 200 новых смайликов. Они появятся в программном обеспечении в течение следующего года в ограниченном выпуске «Emoji 13.1».

Emojis

Теперь в коллекции есть забинтованное  сердце, сердце с пламенем, бородатые люди, эмодзи в облаках, задумчивый эмодзи, вздыхающий смайлик. Остальные смайлики являются обновленной версией тех, что имеются.Emoji 13.1 Announced with Gender Options for More Emojis | BeebomРазработчики отметили, что это промежуточное обновление, выпуск которого пришлось отложить изза пандемии коронавируса. Выход более полного пакета Emoji 14.0 планируется на 2022 год.

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