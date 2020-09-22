Unicode Consortium представила новые эмоджи

Пользователей ждет бородатая женщина, раненное сердце, еще больше оттенков кожи.

Некоммерческая компания Unicode Consortium, отвечающая за стандарты эмоджи и их выпуск, анонсировала выход более 200 новых смайликов. Они появятся в программном обеспечении в течение следующего года в ограниченном выпуске «Emoji 13.1».

Теперь в коллекции есть забинтованное сердце, сердце с пламенем, бородатые люди, эмодзи в облаках, задумчивый эмодзи, вздыхающий смайлик. Остальные смайлики являются обновленной версией тех, что имеются. Разработчики отметили, что это промежуточное обновление, выпуск которого пришлось отложить из–за пандемии коронавируса. Выход более полного пакета Emoji 14.0 планируется на 2022 год.

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