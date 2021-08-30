Уникальный HONOR 50 в расцветке HONOR Code — изумительный стильный корпус

Классный цвет для крутого смартфона.

Компания HONOR представила новую версию смартфона HONOR 50 в эксклюзивной расцветке HONOR Code. На серебристом корпусе устройства в случайном порядке расположены буквы H, O, N, O, R. Используется градиент, за счет чего создается ощущение разной глубины надписи. Цвет переливается в зависимости от угла обзора. Сзади — матовое стекло. Куда приятнее на ощупь, чем обычное.

Старт продаж намечен на начало сентября.

Напомним, что HONOR 50 базируется на чипе Snapdragon 778G, оснащен 6,57-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц. Основная камера состоит из четырех датчиков, на 108, 8, 2 и 2 Мп. Селфи-камера тут одинарная, на 32 Мп. Внутри размещена батарея на 4300 мА*ч с функцией скоростной 66-ваттной зарядки.

Подробнее о серии HONOR 50 читаем у нас же:

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