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Упаковка iPhone 12 сильно изменится, став «изысканной»

1 Июл, 2020

Упаковка iPhone 12 сильно изменится, став «изысканной»

Все потому что зарядки не будет в комплекте.

Apple изменит форму упаковки для смартфонов из линейки iPhone 12 и всех будущих моделей iPhone. Согласно данным инсайдера L0vetodream, коробки для новых iPhone станут гораздо более тонкими и «изысканными».

Упаковка iPhone 12 сильно изменится, став «изысканной»

Apple сможет уменьшить размеры упаковки для iPhone в связи с отказом от некоторых аксессуаров в комплектации. Компания планирует перестать комплектовать все смартфоны из линейки iPhone 12 зарядными адаптерами и проводными наушниками EarPods. В комплекте со смартфонами будет идти только кабель Lightning/USB-C для зарядки iPhone и подключения к компьютеру.

Уменьшение размеров упаковки iPhone 12 позволит Apple сохранить расходы на доставку смартфонов. Это положительно повлияет на стоимость новых iPhone.

Ранее о планах Apple по отказу от комплектации новых iPhone каким-либо зарядным адаптером сообщили аналитики компании Barclays и авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. По их словам, после выпуска iPhone 12 компания Apple запустит продажи нового 20-ваттного зарядного адаптера. Актуальные зарядные устройства с мощностью 5 Вт и 18 Вт перестанут продаваться.

Источник: Twitter.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    01.07.2020 в 14:12

    Пусть Apple сначала научиться делать меньше брака ! Какая то лотерея началась через один девайс с косяками. Лично у меня был дефект камеры iPhone 11. И ненужно приводить Самсунг в пример тот вообще дно .

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