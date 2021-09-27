Упаковки iPhone 13 уже подделывают — это просто

Показано как.

Мы уже писали, что в линейке Айфон 13 компания Apple отказалась от пленки поверх коробок. Без упаковочной пленки купертиновцы одновременно берегут природу и экономят. Упаковка нового айфона отличается от старого защитной пломбой в форме бумажной полоски.

Но такие пломбы легко вернуть после вскрытия на место. Как это делается? Смотрим по ссылке.

Таким образом, наличие пломбы вовсе не гарантирует, что вы купили новый Айфон 13.

В Китае купить пломбу-наклейку можно дешевле, чем за 1 юань. Она клеится сверху с обеих сторон, а потом снизу. Всё! Коробка подделана.

При покупке Айфона 13 нужно быть значительно более осторожным, чем раньше. Риск наткнуться на б/у устройство куда выше.

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