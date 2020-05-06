Упавший в цене Redmi Note 8 стал сверхпопулярным

Смартфон оказался бестселлером.

Уменьшение цены Xiaomi Redmi Note 8 сделало модель самым популярным Android-смартфоном в четвертом квартале 2019 года. Как сообщил глава бренда Redmi Лю Вейбинг, всего компания продала 30 миллионов смартфонов из линейки Redmi Note 8, в которую также входит улучшенная модель Redmi Note 8 Pro.

Аналитики исследовательской компании Canalys подтвердили успех модели. Поступивший в продажу в сентябре прошлого года смартфон стал бестселлером в заключительном квартале года. На это повлияли в том числе скидки на смартфон, установленные брендом Redmi перед зимними праздниками.

Примечательно, что на продажи Redmi Note 8 почти не повлияла напряженная эпидемиологическая обстановка в мире. Эксперты считают, что так произошло в связи с прохождением пика популярности смартфона в самом начале года.

Источник: AC.

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