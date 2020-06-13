Упс. Обновление Windows 10 выводит из строя программы

Есть способ исправить.

Выпущенное на этой неделе накопительное обновление Windows 10 привело к возникновению ряда проблем у пользователей. Согласно отзывам, после установки обновления некоторые программы перестали запускаться, выдавая ошибку о невозможности обнаружения исполнительного файла.

Исследования ошибки показали, что к ней приводит появление некорректных записей IFEO (Image File Execution Options) в системе. Они изменяют пути до исполнительных файлов некоторых программ, в связи с чем их запуск перестает быть возможным.

Ошибка возникает на Windows 10 с установленными обновлениями KB4557957 и KB4560960, вышедшими в мае и начале июня. Единственным решением проблемы на сегодняшний день является удаление этих обновлений через «Центр обновления Windows». По словам устранивших проблему пользователей, удаление происходит гладко.

Ситуацию осложнило то, что аналогичную проблему может вызывать антивирус Avast. Одно из его последних обновлений привело к появлению некорректных записей IFEO. В Avast уже исправили проблему, оперативно выпустив патч, который рекомендуется к установке всем пользователям.

Источник: WL.

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