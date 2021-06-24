Ура! AirPods 3 все-таки выйдут в 2021 году

Почти 100%.

Авторитетный портал DigiTimes пишет, что партнеры Apple уже отгружают комплектующие для третьих AirPods. Это говорит о том, что next-gen TWS-наушники от купертиновцев совершенно точно появятся в продаже в 2021 году.

Когда их продемонстрируют впервые? Возможно, что на той самой сентябрьской мега-презентации Apple с айфонами тринадцатой серии.

Какие именно компании-партнеры поставляют комплектующие? Следующие: LG Innotek, Semco, Unimicron, Nan Ya, Kinsus, AT&S и Zhen Ding.

Какими будут AirPods 3? Внешне, вероятно, почти такими же, как премиальные AirPods Pro. А функции? Нет, активного шумодава не ждите, это для прошек AirPods (иначе их попросту не станут покупать).

Ценник? Аналогичный AirPods 2 на старте. Таким образом, особо дорогими новые «уши» совершенно точно не будут. Копить не придется.

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