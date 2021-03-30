Ура! Apple впервые официально упомянула iOS 15
Ждем летом.
Официальная премьера iOS 15 ожидается летом. Но уже сейчас появилось первое официальное упоминание новой операционной системы от Apple. Где? В открытом исходном коде Apple WebKit. К слову, наряду с MacOS 12.
Вот, смотрим ниже.
iOS 15 должна стать продолжить славное дело iOS 14 по добавлению новых функций (которые, к слову, давным-давно есть в Android) и расширении кастомизации. О всех главных фишках новой ОС расскажут на Apple Worldwide Developers Conference в июне.
Но уже сейчас мы знаем, что iPhone 6S и iPhone SE первого поколения ее не получат. Стартовые айфоны сдвинутся до iPhone 7 и 7 Plus.
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