Ура! Apple впервые официально упомянула iOS 15

Ждем летом.

Официальная премьера iOS 15 ожидается летом. Но уже сейчас появилось первое официальное упоминание новой операционной системы от Apple. Где? В открытом исходном коде Apple WebKit. К слову, наряду с MacOS 12.

Вот, смотрим ниже.

iOS 15 должна стать продолжить славное дело iOS 14 по добавлению новых функций (которые, к слову, давным-давно есть в Android) и расширении кастомизации. О всех главных фишках новой ОС расскажут на Apple Worldwide Developers Conference в июне.

Но уже сейчас мы знаем, что iPhone 6S и iPhone SE первого поколения ее не получат. Стартовые айфоны сдвинутся до iPhone 7 и 7 Plus.

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