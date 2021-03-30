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Ура! Apple впервые официально упомянула iOS 15

30 Мар, 2021

Ура! Apple впервые официально упомянула iOS 15

Ждем летом.

Официальная премьера iOS 15 ожидается летом. Но уже сейчас появилось первое официальное упоминание новой операционной системы от Apple. Где? В открытом исходном коде Apple WebKit. К слову, наряду с MacOS 12.

Вот, смотрим ниже.

iOS 15 должна стать продолжить славное дело iOS 14 по добавлению новых функций (которые, к слову, давным-давно есть в Android) и расширении кастомизации. О всех главных фишках новой ОС расскажут на Apple Worldwide Developers Conference в июне.

Но уже сейчас мы знаем, что iPhone 6S и iPhone SE первого поколения ее не получат. Стартовые айфоны сдвинутся до iPhone 7 и 7 Plus.

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