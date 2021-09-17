Ура — Apple Watch SE теперь оснащаются кабелем USB Type-C

Наконец-то.

Компания изменила комплект поставки Apple Watch SE. Теперь умные часы Apple Watch SE поставляются с кабелем USB Type-C вместо устаревшего USB-A. А вот покупателям Apple Watch Series 3 и Apple Watch Series 3 по-прежнему достанутся USB-A.

Вообще, конечно, странная ситуация выходит. Все iPhone оснащены портами Lightning для зарядки. iPad, напротив, поставляются с USB Type-C. А умные часы отныне бывают и с USB-A, и с USB-C.

Хотелось бы прийти к единому знаменателю, когда один кабель подойдет для зарядки всех устройств Apple. Будущее все-таки за USB-C. И судя по новому комплекту поставки Apple Watch SE, купертиновцы с нами согласны.

Читаем об умных часах Apple на Блохе:

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