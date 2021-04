Ура! Финальная MIUI 12.5 выходит 30 апреля

Совсем скоро.

Долгожданная прошивка MIUI 12.5, которую тестируют уже многие месяцы, наконец-то почти готова. Настолько, что Xiaomi назвала дату выхода финальной стабильной версии. В КНР ее выпустят уже 30 апреля.

Правда, получат ее лишь 5 смартфонов. Это Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Mi 9S.

Xiaomi officially announces the MIUI 12.5 stable version timeline update.

Starts to roll out on April 30th in China!

✅First Batch: (April 30th)

Mi 9SE, Mi 10, Mi 10 Pro ,Mi 10 Ultra, Mi 11 #Miui #RedmiNote10ProMax pic.twitter.com/o5XzxH0iGW

— Technology Edge (@Tech_EdgeTE) April 6, 2021