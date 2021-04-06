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Ура! Финальная MIUI 12.5 выходит 30 апреля

6 Апр, 2021

Ура! Финальная MIUI 12.5 выходит 30 апреля

Совсем скоро.

Долгожданная прошивка MIUI 12.5, которую тестируют уже многие месяцы, наконец-то почти готова. Настолько, что Xiaomi назвала дату выхода финальной стабильной версии. В КНР ее выпустят уже 30 апреля.

Правда, получат ее лишь 5 смартфонов. Это Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Mi 9S.

А когда увидим ее мы? Увы, пока никаких данных. Но вряд ли ждать придется слишком долго. Думается, что русскоязычную новую MIUI выкатят где-нибудь в середине или конце мая.

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