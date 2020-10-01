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Ура! iPhone 11 Pro сильно подешевел в России

1 Окт, 2020

Ура! iPhone 11 Pro сильно подешевел в России

Наконец-то!

Несмотря на существенное падение курса рубля по отношению к доллару и евро, стоимость iPhone 11 Pro продолжает снижаться. Ценник на премиальный смартфон у официальных ритейлеров упал до 77 тысяч рублей.

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Столько просят за версию с 64 ГБ флэш-памяти, например, в «М.Видео» и «Эльдорадо». У «серых» дилеров могут быть еще более выгодные предложения.

К слову, скидка в сравнении с официальным ценником от самой Apple составляет 13 000 рублей.

Снижение стоимости iPhone 11 Pro эксперты связывают со скорым выходом айфонов нового поколения — iPhone 12 MiniiPhone 12iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Напомним, что на старте за iPhone 11 Pro просили около 90 тысяч рублей. Эта же цена по-прежнему отражена на российском сайте производителя.

Если вы присматривались к данной модели, то самое время действовать — отправиться в магазин за покупкой.

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