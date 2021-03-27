Ура! iPhone 13 будет оранжевым

Ярко.

Редактор портала XDA Developers и знаменитый типстер Макса Вайнбаха (Max Weinbach) не унимается. Он продолжает рассказывать о будущем айфоне, который представят только в сентябре 2021 года. Он уже рассказал об отличиях Pro-версий, сравнил новинку с iPhone 12, а теперь показывает новую расцветку. Оранжевую.

Господин Вайнбах, впрочем, предупреждает, что в Apple пока лишь только тестируют новый цвет. Он пока окончательно не утвержден маркетологами компании.

Но если оранжевый айфон пойдет в серию, согласитесь, это будет круто. Сразу две новых крутых расцветки (напомним, что у прошек будет матовый черный) для серии iPhone 13 будут как раз кстати. А оранжевый одновременно и задорной, и молодежный.

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