Ура! iPhone 13 может получить квадрокамеру

А еще — большой гибкий аккумулятор.

Аналитики из Китая пишут, что модельный ряд iPhone 13 будет состоять из четырех моделей. Как и в этом году, в следующем нас ожидают iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro Max. И, вероятнее всего, серия Айфон 13 станет своего рода работой над ошибками Айфонов 12.

Чего ждем? В первую очередь, более емких аккумуляторов. Во вторую, улучшенных камер.

Сообщается также, что главным поставщиком моторов звуковых катушек (VCM) для новых объективов выступит компания Sanmei. Кроме того, поставлять их будет еще и Largan Technology.

Ранее знаменитый аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) прогнозировал, что абсолютно все iPhone 13 получат улучшенную 6-линзовую широкоугольную камеру с f/1,8 и автофокусом. Разрешение не раскрывается, но, учитывая консервативность Apple, нас скорее всего ждут все те же 12 мегапикселей.

Нельзя исключать и то, что старшие модели смогут похвастаться дополнительными датчиками изображения — возможно Apple добавит макромодуль или сенсор глубины. Но наличие квадрокамеры пока не подтверждается.

Еще один важный момент — возможное использование так называемых мягких аккумуляторов. Это позволит серьезно уменьшить расходы на производство и даст возможность сэкономить внутреннее пространства в самих айфонах. Поставлять такие батареи будут компании Jialianyi, Xinxing и Huatong.

Источник: Gizchina

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