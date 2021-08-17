Ура! iPhone 13 Pro и 13 Pro Max все-таки получат версии на 1 ТБ
Снова дали надежду.
Аналитик Wedbush Дэниэл Айвс (Daniel Ives), сославшись на собственные инсайдерские источники, заявил, что Apple все-таки решила предложить iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в версии с 1 ТБ флеш-памяти. И это отличная новость.
Не доверять господину Айвсу у нас нет причин. Он традиционно оказывается прав.
Кому нужен такой айфон? Например, тем, кто не желает хранить свои фото и видео в облаке (по тем или иным причинам, в свете последних новостей таких может стать больше). 1 ТБ должно хватить за глаза на годы и годы.
Таким образом, у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max становится еще больше преимуществ над обычными Айфон 13.
Вот самое важное:
- 1 ТБ флеш-памяти.
- Куда более крутые тройные камеры.
- У iPhone 13 Pro Max самый большой аккумулятор.
- Дисплеи на 120 Гц.
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