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Ура! iPhone 13 Pro и 13 Pro Max все-таки получат версии на 1 ТБ

17 Авг, 2021

Ура! iPhone 13 Pro и 13 Pro Max все-таки получат версии на 1 ТБ

Снова дали надежду.

Аналитик Wedbush Дэниэл Айвс (Daniel Ives), сославшись на собственные инсайдерские источники, заявил, что Apple все-таки решила предложить iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в версии с 1 ТБ флеш-памяти. И это отличная новость.

Не доверять господину Айвсу у нас нет причин. Он традиционно оказывается прав.

Кому нужен такой айфон? Например, тем, кто не желает хранить свои фото и видео в облаке (по тем или иным причинам, в свете последних новостей таких может стать больше). 1 ТБ должно хватить за глаза на годы и годы.

Таким образом, у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max становится еще больше преимуществ над обычными Айфон 13.

Вот самое важное:

  • 1 ТБ флеш-памяти.
  • Куда более крутые тройные камеры.
  • У iPhone 13 Pro Max самый большой аккумулятор.
  • Дисплеи на 120 Гц.

Ждете?

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