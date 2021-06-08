Ура! iPhone 6s и iPhone SE (2016) также можно обновить до iOS 15

Супер.

Все аналитики, как один, ранее твердили нам, что iOS 14 станет последней iOS для iPhone 6s/6s Plus, а также для iPhone SE первого поколения. Но Apple удивила. iOS 15 также работает на этих смартфонах. Судя по отзывам тех, кто установил первую девелоперскую бету, без каких-либо проблем. Все летает и почти не глючит.

Да, конечно, нововведений в iOS 15 не так много, как было год назад в iOS 14. Но все равно они есть, некоторые — весьма интересные и полезные.

Так что 6-летние айфоны все еще актуальны. Замечательно! Ни один Android вам такого не предложит.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: