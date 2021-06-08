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Ура! iPhone 6s и iPhone SE (2016) также можно обновить до iOS 15

8 Июн, 2021

Ура! iPhone 6s и iPhone SE (2016) также можно обновить до iOS 15

Супер.

Все аналитики, как один, ранее твердили нам, что iOS 14 станет последней iOS для iPhone 6s/6s Plus, а также для iPhone SE первого поколения. Но Apple удивила. iOS 15 также работает на этих смартфонах. Судя по отзывам тех, кто установил первую девелоперскую бету, без каких-либо проблем. Все летает и почти не глючит.

iPhone 5s 2020 год

Да, конечно, нововведений в iOS 15 не так много, как было год назад в iOS 14. Но все равно они есть, некоторые — весьма интересные и полезные.

Владельцы iPhone 6s ликуют. iOS 14 не пройдет мимо них

Так что 6-летние айфоны все еще актуальны. Замечательно! Ни один Android вам такого не предложит.

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    08.06.2021 в 14:25

    Дааа! Вот в чём Апле молодцы так это в поддержке!

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