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Ура! Названа дата начала предзаказов на iPhone 12 — это случится 16 октября

9 Окт, 2020

Ура! Названа дата начала предзаказов на iPhone 12 — это случится 16 октября

Придется подождать.

Инсайдер под ником The Apple Bizz, сославшись на аналитика Kang из Китая, назвал даты старта предзаказов на различные смартфоны из серии iPhone 12.

Самыми «ранними» новыми айфономи станут iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а самым «поздним» — флагманский iPhone 12 Pro Max (по слухам, он получит целый ряд ультимативных фич). Компактный iPhone 12 Mini — посередине.

Даты начала предварительных заказов и поставок для всех четырех новинок следующие:

  • iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым экраном — предварительный заказ можно будет сделать 6 ноября, первые поставки клиентам начнутся 13 ноября;
  • Базовый iPhone 12 и премиальный iPhone 12 Pro, оба с 6,1-дюймовым панелями — предварительные заказы стартуют 16 октября, поставки начнутся 23 октября;
  • Топовый iPhone 12 Pro Max с гигантским 6,7-дюймовым экраном — предзаказ можно будет сделать 13 ноября, поставки начнутся 20 ноября.

Официальная презентация новых айфонов ожидается 13 октября 2020 года.

Источник: Twitter

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