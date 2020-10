Ура! Названа дата начала предзаказов на iPhone 12 — это случится 16 октября

Придется подождать.



Инсайдер под ником The Apple Bizz, сославшись на аналитика Kang из Китая, назвал даты старта предзаказов на различные смартфоны из серии iPhone 12.

Самыми «ранними» новыми айфономи станут iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а самым «поздним» — флагманский iPhone 12 Pro Max (по слухам, он получит целый ряд ультимативных фич). Компактный iPhone 12 Mini — посередине.

Weibo user “Kang” has posted new dates for the #iPhone12 models:#iPhone12mini

Pre-orders – Nov 6th

Shipping – Nov 13th#iPhone12 & #iPhone12Pro

Pre-Orders – Oct 16th

Shipping – Oct 23rd#iPhone12ProMax

Pre-Orders – Nov 13th

Shipping – Nov 20th#AppleEvent #Apple pic.twitter.com/g0AE0d4GEc

— The Apple Bizz (@theapplebizz) October 9, 2020