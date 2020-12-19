Ура! Названы цены смартфонов серии Samsung Galaxy S21

Хорошие новости.

Авторитетные порталы 91Mobiles и GalaxyClub, сославшись на некие надежные источники, называют цены на смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S21.

И они не могут не порадовать. Дело в том, что стоимость новинок ниже, чем у предшественников на старте. Правда, не всех. Galaxy S21 Ultra, напротив, подорожает.

В Европе за новые Гэлэкси попросят:

Базовый Самсунг Гэлэкси С21 с 128 ГБ флэш-памяти — 849 евро;

Продвинутый Самсунг Гэлэкси С21+ с 128 ГБ флэш-памяти — 1049 евро;

Флагманский Самсунг Гэлэкси С21 Ультра с 128 ГБ флэш-памяти — 1399 евро.

Очевидно, что и у нас цены будут чуть ниже.

Напомним, сколько в Европе просили за троицу Galaxy S20:

Базовый Samsung Galaxy S20 — 999 евро;

Продвинутый Samsung Galaxy S21+ с 128 ГБ флэш-памяти — 1099 евро;

Флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra с 128 ГБ флэш-памяти — 1349 евро.

Источник: 91mobiles

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