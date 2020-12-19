Ура! Названы цены смартфонов серии Samsung Galaxy S21
Хорошие новости.
Авторитетные порталы 91Mobiles и GalaxyClub, сославшись на некие надежные источники, называют цены на смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S21.
И они не могут не порадовать. Дело в том, что стоимость новинок ниже, чем у предшественников на старте. Правда, не всех. Galaxy S21 Ultra, напротив, подорожает.
В Европе за новые Гэлэкси попросят:
- Базовый Самсунг Гэлэкси С21 с 128 ГБ флэш-памяти — 849 евро;
- Продвинутый Самсунг Гэлэкси С21+ с 128 ГБ флэш-памяти — 1049 евро;
- Флагманский Самсунг Гэлэкси С21 Ультра с 128 ГБ флэш-памяти — 1399 евро.
Очевидно, что и у нас цены будут чуть ниже.
Напомним, сколько в Европе просили за троицу Galaxy S20:
- Базовый Samsung Galaxy S20 — 999 евро;
- Продвинутый Samsung Galaxy S21+ с 128 ГБ флэш-памяти — 1099 евро;
- Флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra с 128 ГБ флэш-памяти — 1349 евро.
Источник: 91mobiles
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