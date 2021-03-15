Ура! Новые iPhone получат большие аккумуляторы

Главная беда айфонов уйдет в прошлое.

Какая главная претензия к айфонам? Правильно. Малое время автономной работы. Но все изменится. В Apple нашли способ запихнуть огромную батарею в тонкий корпус смартфона.

Купертиновцы запатентовали технологию обнаружения компонентов вокруг аккумулятора. Это даст возможность установить в айфон будущего источник питания большего размера без повреждения деталей, расположенных рядом (например, при нагреве).

Вокруг аккумулятора будет находится специальный металлический корпус. И благодаря его заземлению другие компоненты можно будет размещать буквально вплотную к батарее.

Также в Apple придумали, как избежать вздутия аккумулятора. Как только SoC обнаружит, что начался процесс расширения, она тут же запустит процесс регулировки уровня заряда для остановки вздутия.

Когда? Вряд ли в этом году. Но, возможно, что уже в следующем.

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