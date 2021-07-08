Ура! Redmi Note 8 возвращается

Redmi Note 8 (2021).

Компания Xiaomi решила вернуть на рынок суперхитовый Redmi Note 8. Версия 2021 года выглядит точь-в-точь, как тот самый, любимый многими смартфон. Но начинка лучше.

Расскажем подробнее.

В основу Redmi Note 8 (2021) лег чипсет Helio G85 от MediaTek. Устройство получило достаточно компактный корпус с 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Внутри находится батарея на 4000 мА*ч. Быстрая зарядка? Есть! Мощность? 18 Вт. А в комплекте адаптер аж на 22,5 Вт. С запасом.

Характеристики тыльной камеры такие: главный датчик на 48 Мп, ширик на 8 Мп, макрокамера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Селфи-камера 13-мегапиксельная. Имеется дактилоскопический сканер и 3,5-мм разъем для наушников.

Цена Redmi Note 8 (2021)

Версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти стоит 15 990 рублей

Версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 17 990 рублей

Старт продаж уже сегодня, 8 июля.

Доступные расцветки: синяя, белая, черная. ОС: Android 11 + MIUI 12.5. Габариты — 158,30 на 75,30 на 8,35 мм. Вес — 190 г.

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