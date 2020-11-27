Ура! Touch ID появится в iPhone 13

Наконец-то.

Знаменитый Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), сетевой аналитик, который практически никогда не ошибается, когда говорит о продукции Apple, заявил, что в модельный ряд Айфон 13 наконец-то вернется дактилоскопический сенсор Touch ID.

Датчик будет расположен прямо в OLED-дисплее (как у многих Android-фонов).

Купертиновцы достаточно давно трудятся над сенсором отпечатков пальцев MESA (кодовое обозначение). И господин Куо уверен, что он уже практически готов.

Ранее известный обозреватель не стал рекомендовать iPhone 12 Pro Max к покупке именно из-за отсутствия Touch ID. Он посчитал, что в эпоху пандемии выпуск флагманского смартфона без дактилоскопического датчика крайне спорное решение.

Источник: MyDrivers

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