Ура! В Telegram каналах теперь можно оставлять комментарии

Для начала Telegram надо обновить до самой последней версии.

Основатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров вечером 30-го сентября анонсировал в своем Telegram-канале новую функцию. Теперь можно оставлять комментарии в Telegram-каналах!

Комментарии привязываются к определенному посту в канале и чем-то напоминают групповой чат.

Комментарии в Телеграм-каналах можно оставлять:

текстом;

gif-картинками (с анимацией);

стикерами;

голосовыми сообщениями.

Владельцы каналов в Телеграм смогут управлять настройками комментариев.

Комментарии показываются для каждой публикации, но есть возможность просмотреть и все комментарии подряд через группу для обсуждений. Это сделано для того, чтобы админы группы могли контролировать порядок в комментариях. Также это будет полезно и самым активным участникам обсуждений. Если же нет участников группы, привязанных к этому каналу, то уведомления о комментариях будут приходить в отдельный чат Ответы.

Как включить комментарии в Телеграм канале

Активировать комментарии может администратор Телеграм-канала в настройках в разделе Обсуждение.

Рады ли вы такому нововведению? Можете обновить Телеграм до самой последней версии и оставить комментарий в нашем Телеграм-канале.

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