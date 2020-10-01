Ура! В Telegram каналах теперь можно оставлять комментарии
Для начала Telegram надо обновить до самой последней версии.
Основатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров вечером 30-го сентября анонсировал в своем Telegram-канале новую функцию. Теперь можно оставлять комментарии в Telegram-каналах!
Комментарии привязываются к определенному посту в канале и чем-то напоминают групповой чат.
Комментарии в Телеграм-каналах можно оставлять:
- текстом;
- gif-картинками (с анимацией);
- стикерами;
- голосовыми сообщениями.
Владельцы каналов в Телеграм смогут управлять настройками комментариев.
Комментарии показываются для каждой публикации, но есть возможность просмотреть и все комментарии подряд через группу для обсуждений. Это сделано для того, чтобы админы группы могли контролировать порядок в комментариях. Также это будет полезно и самым активным участникам обсуждений. Если же нет участников группы, привязанных к этому каналу, то уведомления о комментариях будут приходить в отдельный чат Ответы.
Как включить комментарии в Телеграм канале
Активировать комментарии может администратор Телеграм-канала в настройках в разделе Обсуждение.
Рады ли вы такому нововведению? Можете обновить Телеграм до самой последней версии и оставить комментарий в нашем Телеграм-канале.
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